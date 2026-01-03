Trump ha decapitato il Venezuela ma il regime è lì Usa condizionati dalla spinta dei neo conservatori – Il videocommento di Dario Fabbri

Il recente intervento degli Stati Uniti a Caracas ha suscitato molte analisi. Secondo alcune fonti, il governo americano avrebbe condotto un'azione mirata contro il regime di Nicolás Maduro, coinvolgendo anche la presunta cattura del presidente venezuelano e di sua moglie. In questo commento, Dario Fabbri approfondisce le motivazioni e le implicazioni di un intervento che, pur segnando un tentativo di decapitare il regime, lascia incerte le conseguenze sul territorio venezuelano.

Durante l’ultima notte gli Stati Uniti hanno attaccato Caracas. Secondo quanto dichiarato da Donald Trump, il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie sarebbero stati catturati. Le informazioni disponibili restano però incerte, come inevitabile in una crisi di queste proporzioni. A commentare la situazione è Dario Fabbri, direttore della rivista Domino, che individua alcuni punti chiave per comprendere la portata dell’evento. «Il regime sarebbe stato decapitato ma non sostituito da parte statunitense». «Il primo», spiega Fabbri, «è che gli Stati Uniti avrebbero catturato Maduro, ma non avrebbero realizzato un golpe interno, giacché nelle ultime ore il ministro della Difesa e la vicepresidente del Venezuela sono intervenuti per affermare di rimanere al loro posto e, nelle parole del ministro della Difesa Padrino López, di voler combattere fino all’ultimo l’aggressione americana. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Usa contro Venezuela, i perché della "quasi guerra": Trump attaccherà davvero il regime di Maduro? Leggi anche: Tensione Usa-Venezuela: gli scenari. L’obiettivo di Trump è il cambio di regime Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. «Trump ha decapitato il Venezuela, ma il regime è lì. Usa condizionati dalla spinta dei neo conservatori» – Il videocommento di Dario Fabbri - L'analisi del direttore di Domino, che individua alcuni punti chiave per comprendere la portata dell'evento L'articolo «Trump ha decapitato il Venezuela, ma il regime è lì. msn.com

Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela e Trump ha catturato Maduro, tra guerra ai narcos e le petroliere - Dopo il blocco navale voluto da Donald Trump, sono iniziate operazioni militari degli Usa in Venezuela con la cattura del presidente Nicolas Maduro ... virgilio.it

Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

Venezuela sotto attacco. È il pacefondaio Trump all'opera. #venezuela #Trump - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.