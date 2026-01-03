Trump | Governeremo Venezuela fino ad una transizione giusta Vogliamo pace

Il presidente Trump ha annunciato l’intenzione di governare temporaneamente il Venezuela fino a completare una transizione politica stabile e giusta. L’obiettivo è garantire una transizione sicura e appropriata, promuovendo la pace e la stabilità nel paese. Questa dichiarazione riflette l’impegno degli Stati Uniti a supportare un processo di cambiamento in Venezuela nel rispetto delle esigenze e delle condizioni locali.

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 "Governeremo il Venezuela finché non saremo in grado di effettuare una transizione sicura, giusta, adeguata e giudiziosa. Vogliamo pace, libertà e giustizia per il grande popolo del Venezuela. Compresi i molti venezuelani che ora vivono negli Stati Uniti e vogliono tornare nel loro Paese, nella patria. Non possiamo rischiare che altri prendano il controllo del Venezuela senza avere a mente il bene del popolo venezuelano. Ci sono stati decenni di questo e non accadrà più". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago.

