Trump | Governeremo Venezuela fino ad una transizione giusta Vogliamo pace – Il video

In un intervento recente, Donald Trump ha annunciato l'intenzione di governare temporaneamente il Venezuela fino a una transizione stabile e giusta. La dichiarazione sottolinea l'obiettivo di garantire un passaggio pacifico e sicuro verso un governo legittimo, ponendo l'accento sulla necessità di una soluzione equilibrata per il paese. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Mar-a-Lago il 3 gennaio 2026.

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 "Governeremo il Venezuela finché non saremo in grado di effettuare una transizione sicura, giusta, adeguata e giudiziosa. Vogliamo pace, libertà e giustizia per il grande popolo del Venezuela. Compresi i molti venezuelani che ora vivono negli Stati Uniti e vogliono tornare nel loro Paese, nella patria. Non possiamo rischiare che altri prendano il controllo del Venezuela senza avere a mente il bene del popolo venezuelano. Ci sono stati decenni di questo e non accadrà più". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump: Governeremo Venezuela fino ad una transizione giusta. Vogliamo pace Leggi anche: Venezuela, Trump: governeremo fino a transizione, se serve ripetiamo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump: governeremo il Paese fino alla transizione; Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump: governeremo il Paese fino alla transizione; Acquisti su Prysmian, Battaini vede un 2026 in crescita; Trump: Le nostre major petrolifere si insedieranno in Venezuela, governeremo il Paese per ora. Trump: «Governeremo il Venezuela fino alla transizione, petrolio sotto il controllo Usa» - Gli Stati Uniti governeranno il Venezuela fino a una completa transizione politica dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro. italiaoggi.it

Trump: "Operazione in Venezuela spettacolare. Ora governeremo noi fino alla transizione" - Leggi tutti i dettagli dell'operazione Usa in Venezuela per la cattura di Maduro: Donald Trump ha raccontato come è andata e che cosa succederà adesso. msn.com

Governeremo fino a una transizione sicura, così Trump dopo la cattura di Maduro in Venezuela - Governeremo fino a quando non sarà possibile assicurare una transizione sicura, vogliamo pace e stabilità. rtl.it

OGGI A TE...DOMANI A ME Catturati Maduro e la moglie, processo negli Usa,incriminati per narcoterrorismo Trump da Mar a Lago: "Governeremo fino alla transizione"..."Arriveranno le nostre compagnie petrolifere, inizieranno a fare soldi per il Venezuela"(R x.com

“Governeremo il Paese fino a quando non ci sarà una transizione sicura, adeguata e giudiziosa”, queste le parole di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, nella conferenza stampa che ha fatto seguito all'attacco Usa in Venezuela - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.