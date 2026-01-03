Trump e le macchie scure sulla mano | la sua spiegazione

Recentemente, sono state notate alcune macchie scure sulla mano destra di Donald Trump, attirando l’attenzione durante incontri ufficiali, tra cui quelli riguardanti la questione di Gaza. In questo articolo, analizzeremo le possibili cause di queste manifestazioni e le dichiarazioni dell’ex presidente a riguardo, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla vicenda.

Le macchie scure comparse sulla mano destra di Donald Trump hanno attirato l’attenzione durante alcuni recenti incontri ufficiali, in particolare nel contesto dei colloqui su Gaza. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha alimentato ipotesi e curiosità, fino alla spiegazione fornita dallo stesso presidente degli Stati Uniti. Nel corso degli appuntamenti pubblici, osservatori e media avevano notato delle chiazze scure sulla mano del tycoon. In un primo momento, la loro origine era stata attribuita in modo informale alle numerose strette di mano quotidiane, una spiegazione circolata anche in ambienti vicini a Washington. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

