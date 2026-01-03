Trump e la foto di Maduro catturato | com’è ridotto il dittatore venezuelano Sui social anche il video dell’attacco – Il video
Donald Trump ha condiviso su Truth una foto di Nicola Maduro in manette, catturato a bordo della nave militare Iwo Jima. La immagine mostra il dittatore venezuelano legato e seduto, con una bottiglietta d’acqua in mano. Sui social sono disponibili anche video dell’episodio. Questa scena ha suscitato molte discussioni sulla situazione politica in Venezuela e sulle recenti azioni internazionali.
Donald Trump ha postato su Truth la foto di Nicola Maduro in manette. Il dittatore venezuelano è immortalato a bordo della nave militare americana Iwo Jima ammanettato, legato a un sedile e costretto a stare seduto con una bottiglietta d’acqua in mano. Maduro indossa un paio di occhiali oscuranti che gli avrebbero impedito quindi di vedere il percorso che lo ha portato a bordo della nave. I militari americani gli hanno anche coperto le orecchie con un paio di cuffie isolanti. Maduro indossa una tuta grigia dell’americana Nike. Non è chiaro però se quell’abbigliamento gli sia stato imposto o fosse già vestito così al momento della cattura nella sua camera da letto assieme alla moglie. 🔗 Leggi su Open.online
