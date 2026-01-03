Trump conferma l’attacco in Venezuela | Catturato Maduro
Donald Trump ha comunicato tramite il suo account Truth di aver confermato l’attacco avvenuto a Caracas, affermando di aver catturato Nicolás Maduro. La dichiarazione, che ha suscitato molte reazioni, rappresenta un momento di particolare tensione nella situazione politica venezuelana. La notizia, ancora da verificare ufficialmente, evidenzia le dinamiche internazionali in evoluzione e l’importanza di monitorare gli sviluppi futuri.
Un messaggio clamoroso, pubblicato sul suo social Truth, in cui Donald Trump conferma l’attacco di questa notte su Caracas. Il Presidente Usa ha scritto che “gli Stati Uniti d’America hanno portato a termine con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela” e che il presidente Nicolás Maduro, insieme alla moglie, sarebbe stato “catturato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
