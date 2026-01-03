Trump bombarda il Venezuela esplosioni a Caracas | Catturato Maduro

Nella notte di ieri, Caracas è stata teatro di forti esplosioni e blackout, segnando un episodio di tensione politica. Le autorità venezuelane hanno riferito di un’operazione militare, con notizie di un possibile coinvolgimento di figure di rilievo. La situazione rimane sotto osservazione, mentre la popolazione cerca di valutare gli sviluppi di un evento che ha suscitato grande attenzione internazionale.

Caracas, 3 gennaio 2026 – Una notte di esplosioni, sorvoli a bassa quota e blackout ha scosso il Venezuela. Tra il 2 e il 3 gennaio, forti detonazioni sono state udite a Caracas e in diverse zone limitrofe della capitale, mentre elicotteri e aerei militari sorvolavano la città. In molti quartieri l’elettricità è saltata e numerosi residenti hanno lasciato le abitazioni riversandosi in strada. Secondo le prime ricostruzioni, le esplosioni sarebbero iniziate intorno alle 2 ora locale. Testimoni hanno parlato di boati ripetuti, finestre che tremavano e colonne di fumo visibili nel cielo notturno. Segnalazioni analoghe sono arrivate anche dagli Stati di Miranda, Aragua e La Guaira, lungo la fascia costiera del Paese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

