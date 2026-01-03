Trump | Attacco al Venezuela spettacolare mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale – Il video

Nella notte, le Forze Armate statunitensi hanno eseguito un’operazione militare nella capitale del Venezuela, secondo quanto dichiarato da Donald Trump. L’evento ha attirato l’attenzione internazionale, suscitando discussioni sulle implicazioni geopolitiche. Questo intervento rappresenta una delle azioni più significative degli ultimi anni nella regione, evidenziando tensioni e sviluppi in ambito diplomatico e militare.

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 “Nell’ultima notte nella mia direzione le Forze Armate degli Stati Uniti hanno condotto una straordinaria operazione militare nella capitale del Venezuela. Abbiamo messo in campo una forza mai vista dalla Seconda Guerra Mondiale. C’è stato un attacco nel cuore di Caracas per catturare Nicolas Maduro. Questa è stata una delle più sorprendenti ed efficaci dimostrazioni di potenza e competenza militare americana nella storia”. Così il Presidente Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Venezuela, Trump: “Attacco mai visto dalla II guerra mondiale, governeremo fino a transizione” Leggi anche: Venezuela, Trump: "Operazione spettacolare, non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; Trump: Colpita area dove i trafficanti caricano le barche con la droga; Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo; Attacchi aerei a Caracas, Trump conferma: “Catturati Maduro e sua moglie”. Trump sul Venezuela: “Attacco spettacolare, senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale” - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

Trump: Attacco al Venezuela spettacolare, mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale - “Nell’ultima notte nella mia direzione le Forze Armate degli Stati Uniti hanno condotto una straordinaria operazione militare nella capitale del Venezuela. ilgiornale.it

Venezuela, Trump sull’attacco Usa: «Assalto spettacolare, come non se ne vedevano dalla Seconda guerra mondiale» - Lago del presidente americano: «Gestiremo il Paese in attesa di una transizione sicura», nessuna vittima statunitense e la minaccia di un nuovo blitz «ancora più forte» se ne ... cosenzachannel.it

US Vs Venezuela War Begins? Maduro Stuns Trump, Sends Shock Orders To Navy Over Oil Blockade

L’azione militare di Trump in Venezuela configura un’aggressione a uno Stato sovrano che viola palesemente il diritto internazionale. La nostra Costituzione è chiara: ripudia la guerra come strumento per regolare le controversie. Come Partito Democratico ab - facebook.com facebook

Trump: “Questa operazione in Venezuela è un avvertimento per tutti coloro che vorranno minacciare le vite e gli interessi dell’America”. Segui la diretta a questo link x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.