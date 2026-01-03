Trump attacca Venezuela e cattura Maduro c’è chi dice no

L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, con la cattura di Nicolás Maduro, ha suscitato diverse reazioni a livello internazionale. Mentre alcuni condannano l'azione, altre nazioni come Russia, Iran e Cina esprimono opposizione. Questa vicenda evidenzia le tensioni diplomatiche e le complesse dinamiche geopolitiche coinvolte, sottolineando l'importanza di un'analisi equilibrata e informata delle recenti evoluzioni nel contesto latinoamericano.

(Adnkronos) – C'è chi dice no. Dalla Russia all'Iran alla Cina c'è chi condanna l'attacco americano al Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro, al di là dell'operato del presidente venezuelano. In Europa è la Francia a far sentire la propria voce. Parigi condanna l'operazione statunitense che ha portato alla cattura di Maduro, affermando che .

Trump: "Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Venezuela". Meloni: "L'azione militare non è la strada da percorrere, ma intervento legittimo" - Alle tensioni ancora aperte in Ucraina e alla fragile tregua in Medio Oriente si aggiunge ora un nuovo, delicatissimo fronte. affaritaliani.it

Perché Trump ha attaccato il Venezuela: la cattura di Maduro cambia tutto, le vere cause - Dalla cattura di Maduro al petrolio: cosa sta succedendo, attacco Usa, ultime notizie e scenari. urbanpost.it

Gli Usa attaccano il Venezuela, sequestrato Maduro

Trump attacca il Venezuela: Maduro e la moglie catturati, trasferiti e incriminati a New York. - facebook.com facebook

Trump attacca il Venezuela, morti e feriti. Maduro e la moglie catturati e incriminati a New York. Ira di Mosca. La Ue: “Rispettare diritto internazionale” x.com

