Trump | Assalto super per catturare Maduro guideremo Venezuela fino a transizione giusta

L’annuncio di Donald Trump riguardo a un’operazione di grande portata per catturare Nicolás Maduro ha attirato l’attenzione internazionale. Secondo l’ex presidente statunitense, si tratterebbe di un’azione senza precedenti, paragonabile a eventi storici di grande rilievo. La vicenda solleva questioni sulla stabilità politica in Venezuela e sulle implicazioni di interventi di questa portata, che potrebbero influenzare il futuro del paese e della regione.

Venezuela, Trump: «Assalto senza precedenti, pronti a nuovo e più potente attacco se necessario». E posta la foto di Maduro in manette - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilmessaggero.it

La Stampa. . Il presidente venezuelano Nicolas Maduro si trova a bordo della nave militare americana d’assalto Iwo Jima. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump, in un intervento su Fox News spiegando che "lui e la moglie saranno trasferiti a New York". - facebook.com facebook

Gli Usa bombardano il Venezuela. Trump: “Attacco su larga scala, Maduro è stato catturato e portato fuori dal paese”. Segui la diretta x.com

