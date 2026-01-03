Trump annuncia l' arresto di Maduro e della moglie | Sono già fuori dal Paese
Il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie sono stati arrestati e successivamente trasferiti fuori dal Venezuela, secondo quanto annunciato da Donald Trump. La notizia rappresenta un importante sviluppo politico per il paese, anche se la situazione rimane in evoluzione. In questa occasione, si evidenzia l'importanza di seguire attentamente gli sviluppi e le fonti ufficiali per comprendere le implicazioni di questo evento.
Il presidente del Venezuela Nicolas ''Maduro e sua moglie sono stati catturati e sono stati portati fuori dal Paese''. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social annunciando l'operazione condotta ''con successo contro il Venezuela e contro il suo leader''. Poco prima dell'annuncio di Trump è emerso un comunicato in cui il presidente del Venezuela Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e ha invitato "tutte le forze sociali e politiche del Paese ad attivare i piani di mobilitazione". Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito di quella che il suo governo ha definito una "aggressione militare estremamente grave" da parte degli Stati Uniti alla capitale Caracas, dove nella notte si sono verificate forti esplosioni e il sorvolo di aerei militari a bassa quota. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Trump: «Colpito un grande impianto».
