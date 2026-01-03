Trump Annuncia Cattura Maduro | Raid USA su Caracas 2026

Il 3 gennaio 2026, gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare a Caracas, colpendo obiettivi venezuelani. Donald Trump ha annunciato la cattura di Nicolás Maduro, evidenziando un intervento di vasta portata. Questa azione rappresenta un momento significativo nelle relazioni internazionali e nel contesto politico della regione. Di seguito, i dettagli sulle circostanze e le implicazioni di questo evento.

Trump Annuncia la Cattura di Maduro Dopo Raid su Caracas Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei su Caracas nelle prime ore di sabato 3 gennaio 2026, colpendo installazioni militari venezuelane in quella che il presidente Donald Trump ha definito un'operazione su larga scala. Il commander-in-chief statunitense ha dichiarato tramite Truth Social che Nicolás Maduro . Trump annuncia la cattura di Maduro e di sua moglie; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Venezuela, Trump: Catturato il presidente Maduro. Crisi in Venezuela: il post di Trump che annuncia la cattura di Maduro - "Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese ... tg.la7.it

Venezuela, attacco Usa a Caracas. Trump: "Maduro e la moglie sono stati catturati" - Cbs: 'Trump ha ordinato attacchi da giorni, forze speciali Usa nel Paese'. adnkronos.com

Trump annuncia l’attacco Usa al Venezuela: Maduro catturato, raid a Caracas - Caracas accusa Washington di voler imporre un cambio di regime e di tentare una “guerra coloniale” per distruggere l’assetto repubblicano del Paese. italynews.it

Maduro catturato durante il drammatico raid statunitense in Venezuela!

#Venezuela Trump annuncia la cattura di Maduro, "portato fuori dal Paese con la moglie". "Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala in collaborazione con le forze dell'ordine" USA. - facebook.com facebook

Trump annuncia la cattura di Maduro su Truth Social. Non dalla Casa Bianca, non attraverso il Dipartimento di Stato, non con una conferenza stampa istituzionale. Lo fa da una piattaforma di sua proprietà, quotata in borsa con il ticker DJT. Poteva usare i cana x.com

