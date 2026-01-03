Trump ammette il vero motivo dell’attacco in Venezuela | Saremo coinvolti nel petrolio di Caracas

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno confermato che l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela è motivato principalmente dal controllo delle risorse petrolifere del paese. L’operazione, che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, sembra più orientata a influenzare il settore energetico venezuelano che a motivazioni politiche. Questa presa di posizione evidenzia come le questioni economiche continuino a influenzare le strategie internazionali.

Se qualcuno avesse avuto dei dubbi, ci ha pensato Donald Trump a dissiparli. L’operazione portata avanti dagli Stati Uniti, con l’attacco in Venezuela e la cattura del presidente Nicolas Maduro, ha un solo vero obiettivo: il petrolio. Caracas, infatti, detiene le più grandi riserve petrolifere del pianeta. E il presidente degli Stati Uniti ha di fatto ammesso che il petrolio in questa operazione c’entra eccome. Trump, in un intervento a Fox News, ha infatti svelato che il Stati Uniti saranno “fortemente coinvolti nell’industria petrolifera del Venezuela”. Insomma, l’obiettivo di Trump era rovesciare il regime di Caracas, tanto che sta già pensando al futuro del Paese: “Considereremo se sia possibile per Machado guidare il Venezuela”, dice riferendosi alla leader dell’opposizione e appena nominata premio Nobel per la pace. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

