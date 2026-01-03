Trump a Fox News | Volevamo prendere Maduro quattro giorni fa ma il cattivo tempo non ha permesso
Durante un’intervista a Fox News, Donald Trump ha dichiarato che, quattro giorni fa, si era pianificato un intervento contro Maduro, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito l’azione. Trump ha descritto la residenza di Maduro come una vera e propria fortezza, evidenziando le difficoltà logistiche affrontate nel tentativo di intervenire. La frase mette in luce le sfide operative e le complessità di eventuali azioni in Venezuela.
«Volevamo» agire quattro giorni fa ma il cattivo tempo non lo ha permesso. Lo spiega Donald Trump nel corso di un’intervista a Fox, sottolineando che la residenza in cui si trovava Maduro era una "fortezza". «Ho guardato l’operazione (in Venezuela) in tempo reale da Mar-a-Lago». embedpost id="2151462" Così ancora Trump, sottolineando che non ci sono state «vittime» americane. Il presidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
