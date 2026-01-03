Trump a Fox News | Volevamo prendere Maduro quattro giorni fa ma il cattivo tempo non ha permesso

Durante un’intervista a Fox News, Donald Trump ha dichiarato che, quattro giorni fa, si era pianificato un intervento contro Maduro, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito l’azione. Trump ha descritto la residenza di Maduro come una vera e propria fortezza, evidenziando le difficoltà logistiche affrontate nel tentativo di intervenire. La frase mette in luce le sfide operative e le complessità di eventuali azioni in Venezuela.

Trump a Fox News: “Ora saremo fortemente coinvolti nell’industria petrolifera del Venezuela. La Cina? Otterrà il petrolio” - Donald Trump ha riunito in un’unica lunga ricostruzione i passaggi chiave dell’operazione in Venezuela nel corso di un’intervista ... blitzquotidiano.it

Trump, volevamo prendere Maduro 4 giorni fa ma c'era cattivo tempo - 'Volevano' agire quattro giorni fa ma il cattivo tempo non lo ha permesso. notizie.tiscali.it

#NEWS - +++ #Attacco americano a #Caracas. Forti esplosioni, colpite basi militari. #Trump: «Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il #Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas #Maduro, che è stato catt x.com

Il presidente Trump ha ordinato attacchi contro siti all'interno del Venezuela, tra cui alcune strutture militari. Lo hanno riferito funzionari statunitensi alla Cbs News, mentre l'amministrazione intensifica la sua campagna contro il regime del presidente venezue - facebook.com facebook

