Truffarono sessantenne Denunciate finte cartomanti

A Vigevano, tre persone si sono presentate come cartomanti e hanno truffato un uomo di 60 anni, chiedendogli denaro per riti di purificazione dal malocchio. Le presunte cartomanti sono state denunciate dalle autorità. Si invita la popolazione a prestare attenzione a queste truffe e a rivolgersi esclusivamente a professionisti qualificati per servizi di questo tipo.

VIGEVANO (Pavia) Denaro in cambio di riti di purificazione dal malocchio. Tre sedicenti cartomanti, V.F., 46 anni, con precedenti; M.L., 39 anni, incensurata e E.B., 52 anni, pregiudicata, sono state denunciate dai carabinieri di Vigevano: dovranno rispondere di truffa ed estorsione in concorso. Avrebbero convinto un 62enne di Vigevano che, attraversando un periodo difficile della sua vita segnato anche dalla depressione, le aveva contattate attraverso i social, di essere vittima del malocchio. E gli avevano spiegato che, dietro pagamento, avrebbero potuto liberarlo con riti purificatori a distanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffarono sessantenne. Denunciate finte cartomanti Leggi anche: Vende sostante dopanti ad un bodyguard: sessantenne in manette Leggi anche: Genova, sessantenne travolta da un auto in piazza Montano. È grave Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Truffarono sessantenne. Denunciate finte cartomanti - VIGEVANO (Pavia) Denaro in cambio di riti di purificazione dal malocchio. ilgiorno.it

