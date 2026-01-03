Trovato in possesso di una dose di eroina | 41enne finisce nei guai
Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di una dose di eroina. Sebbene i sequestri e le operazioni di polizia si concentrino spesso su sostanze come hashish, cocaina e marijuana, questa vicenda evidenzia come anche la detenzione di droghe più leggere possa comportare conseguenze legali. La normativa italiana prevede sanzioni per il possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti, indipendentemente dal tipo.
Non se ne parla tanto, è vero. Sequestri, arresti e denunce riguardano soprattutto hashish, cocaina ed “erba”. Ma questo non significa che - anche se meno inflazionata - non ci sia in circolazione. Lo dimostra il sequestro fatto, di recente, dalla polizia Ferroviaria. Agenti che hanno segnalato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
