Troppe spese per gli eventi natalizi Gioveni | Risorse della Pmi card da dividere equamente

Giovani, capogruppo di opposizione, commenta le spese degli eventi natalizi a Messina. Pur riconoscendo il valore delle iniziative che hanno portato gioia ai cittadini, sottolinea che il metodo di finanziamento, in gran parte attraverso risorse della Pmi card, dovrebbe essere più trasparente e equamente distribuito. La questione riguarda la gestione delle risorse pubbliche e la necessità di un approccio più equilibrato e condiviso.

"Pur essendo un capogruppo di opposizione non critico certamente il merito dei tanti eventi natalizi che hanno regalato gioia e spensieratezza ai Messinesi, ma il metodo in buona parte sì, perché come ho avuto modo di dire in passato, il canale di finanziamento da cui principalmente si è attinto.

Quanto spendono i comuni italiani a Natale? Tra luminarie, eventi e mercatini, la spesa si avvicina ai 400 milioni. Napoli in testa - Spesa comuni italiani Natale: secondo una ricerca Jfc le amministrazioni spenderanno quasi 400 milioni di euro. mam-e.it

PD Siena critica le spese folli del Comune per Natale e Capodanno: "Scelta lontana dalle reali necessità della città" - Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Unione comunale del Partito Democratico di Siena in merito alle spese sostenute dal Comune per gli eventi di Natale e Capodanno. radiosienatv.it

