Trofeo Bruna Malaguti C’è la Stella Roma per la Virtus La Bsl trova Udine la Effe sfida Venezia

La seconda giornata del 35° Trofeo Bruna Malaguti si svolge al PalaSavena e alla palestra Rodriguez, organizzata dalla Bsl San Lazzaro. Le squadre partecipanti, tra cui Virtus Roma con la Stella, Bsl Udine e Effe Venezia, si confrontano in incontri che rappresentano un importante momento di crescita nel torneo cadetti. La manifestazione si distingue per l’efficienza organizzativa e l’importanza di valorizzare il settore giovanile del basket italiano.

Seconda giornata del torneo cadetti numero 35, trofeo Bruna Malaguti che si gioca al PalaSavena e alla palestra Rodriguez con l'organizzazione, impeccabile, della Bsl San Lazzaro. La Virtus Bologna parte bene battendo nettamente all'esordio la Reyer Venezia 95-58. Debutto positivo anche per i padroni di casa della Bsl San Lazzaro che piegano Moncalieri 91-80. Oggi, intanto, quattro le gare al PalaSavena e quattro alla Rodriguez. Nell'impianto più ampio si comincia alle 13,30 con Orange 1 BassanoVl Pesaro. Poi, a seguire, Gran Torino Draft-Fortitudo Francavilla (15,30); Iba Munich-Moncalieri (18) e Virtus Bologna-Stella Roma (20).

Bruna Malaguti Trophy. Stella Roma faces Virtus. BSL faces Udine, Effe takes on Venice. - Second day of the 35th Cadet Tournament, the Bruna Malaguti Trophy, being played at the PalaSavena and the Rodriguez Gymnasium ... sport.quotidiano.net

Il 'Malaguti' vede le stelle. "Assi e formula vincente,. San Lazzaro ha già vinto»

Al via oggi l'avventura della Stella #EBK Under 17 al Torneo Cadetti – Trofeo Bruna Malaguti Prende ufficialmente il via oggi il percorso della Stella #EBK Roma Under 17 alla XXXV Edizione del Torneo Cadetti – Trofeo Bruna Malaguti, una delle manifestaz

