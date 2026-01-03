Trinchera ds Lecce a Dazn | Se ho parlato con Ottolini di Tiago Gabriel? Vi dico questo
Nel corso di un’intervista a Dazn, il direttore sportivo del Lecce, Trinchera, ha affrontato la questione relativa a un possibile confronto con Ottolini su Tiago Gabriel. Ecco le sue parole e le considerazioni espresse in merito, per chiarire la posizione del club e le eventuali discussioni avute in merito al giocatore.
. Le parole del dirigente salentino. Pochi minuti prima del calcio d’inizio della sfida tra Juventus e Lecce, il direttore sportivo dei salentini, Stefano Trinchera, ha analizzato il momento della squadra e le dinamiche di mercato ai microfoni di DAZN. In un clima di grande attesa all’ Allianz Stadium, il dirigente ha ribadito la fiducia nel lavoro di Eusebio Di Francesco, nonostante una classifica che, a suo dire, non rispecchia pienamente le prestazioni fornite finora. Trinchera ha toccato temi caldi come il futuro del giovane talento Francesco Camarda, oggi schierato titolare nel tridente offensivo, e le possibili manovre della società in questa sessione invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Lecce, Sticchi Damiani: «È stato un 2025 straordinario. Vi racconto il ‘Modello Lecce’. Tiago Gabriel? Non è il momento giusto per cederlo. Sulla Juve…»
Leggi anche: Ottolini (ds Genoa) rivela: « Piena fiducia in Vieira. Rigore di Cornet? Ecco cosa ho pensato quando l’ho visto. E sulla chiamata della Juve dico che…»
Lecce, Trinchera: "Non ho parlato di Tiago Gabriel con la Juve, fiducia in Camarda" - Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara di oggi contro la Juventus: "Sensazioni. tuttomercatoweb.com
Trinchera: “Meritavamo una classifica migliore. Mercato? Abbiamo un’identità definita” - Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera ha parlato a pochi istanti dall'inizio di Juventus- calciolecce.it
Juventus-Lecce diretta Serie A: segui la partita di campionato oggi LIVE - I bianconeri arrivano alla sfida dello Stadium da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. corrieredellosport.it
#Trinchera, Ds #Lecce, a DAZN: “ #Camarda è un ragazzo abbastanza maturo per l’età che ha”. #JuventusLecce x.com
“Il VAR continua a penalizzare il #Lecce” Parola del direttore sportivo giallorosso Stefano #Trinchera, che ospite nell’ultima puntata di Ora Lecce (in onda ogni martedì ore 20.00 su Teleregione) ha puntato il dito contro l’ennesimo episodio dubbio fisch - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.