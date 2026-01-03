Tribunale a rischio sfratto Iniziato l’anno decisivo | Ma abbiamo speranza

Il 2026 rappresenta un anno cruciale per l’amministrazione della giustizia nella provincia di Ascoli, con il rischio di sfratto per alcuni tribunali. La situazione richiede attenzione e soluzioni concrete, mentre si avvicina un momento decisivo per garantire la continuità dei servizi giudiziari. Nonostante le difficoltà, resta aperta la possibilità di trovare alternative e risposte efficaci per il futuro della giustizia locale.

Il 2026 inizia con diverse priorità che riguardano l'amministrazione della giustizia nella provincia di Ascoli. La più rilevante è certamente riferita al futuro Palazzo di Giustizia che ospita anche gli uffici della Procura. Negli ambienti giudiziari c'è preoccupazione, giacché ai proclami del 29 maggio scorso circa la certezza che tutto fosse risolto positivamente, non sono seguiti atti concreti. Per cui, allo stato, di ufficiale c'è ancora solo che, in base ad una sentenza dello stesso tribunale ascolano, entro il 29 dicembre 2026 l'immobile dovrà essere restituito alla piena disponibilità del Fondo InvestiRE Sgr, proprietario dell'immobile.

