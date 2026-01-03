Trezzano si spacca la maggioranza | Delusi dalle decisioni del sindaco

A Trezzano si registra una frattura nella maggioranza comunale, con alcune voci di delusione riguardo alle decisioni del sindaco. La situazione si è acuita dopo le recenti vicende interne a Fratelli d’Italia, con il consigliere Giuseppe Russomanno destituito dal ruolo di capogruppo. Questa frattura potrebbe influenzare il quadro politico locale, aprendo a nuovi sviluppi nelle dinamiche amministrative della città.

di Francesca Grillo La spaccatura all’interno della maggioranza era stata anticipata, nelle scorse settimane, dal consigliere Giuseppe Russomanno, destituito dagli altri esponenti del partito dal ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia. Il consigliere di maggioranza aveva creato un nuovo partito, “Insieme per Trezzano“, portando con sé altri due consiglieri, per dichiararsi "indipendente". Una crisi che aveva portato al rimpasto di Giunta deciso dal sindaco Giuseppe Morandi, con la promozione ad assessore di Salvatore Mento (uno dei consiglieri del neo partito creato da Russomanno, ora composto da tre esponenti, tra cui l’ex sindaco Ivano Padovani entrato in Consiglio comunale) e l’esclusione dello stimato Pino Argirò, ex assessore al Bilancio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

