Trento protagonista assoluta di Linea Verde Italia

Oggi, alle 12:30 su Rai Uno, Trento sarà al centro dell’attenzione in “Linea Verde Italia”. La puntata metterà in evidenza le caratteristiche e le tradizioni di questa città, offrendo uno sguardo autentico sulla sua storia e il suo territorio. Un’occasione per conoscere meglio Trento attraverso un programma che valorizza le eccellenze italiane.

Sarà Trento la protagonista della puntata di "Linea Verde Italia" in onda oggi, sabato 3 gennaio, alle 12:30 su Rai Uno.La puntata si aprirà sulle note del Quartetto Anima, un insieme d'archi i cui strumenti sono stati ricavati dal tronco dell'avez del prinzep di Lavarone, antichissimo esemplare.

