L’Itas Trentino si impone in casa contro Civitanova nella partita anticipata della 14ª giornata di Superlega, vincendo 3-1. Con questa vittoria, la squadra conquista temporaneamente la testa della classifica, mantenendo un vantaggio sulle rivali in attesa delle prossime gare. La partita si è svolta alla BTS Arena, offrendo un risultato importante per il proseguo della stagione.

Lo spettacolo della BTS Arena regala tre punti d’oro all’Itas Trentino che batte 3-1 una coriacea Lube Civitanova e mantiene la prima posizione in classifica, solitaria per questa notte in attesa della sfida di domani tra Perugia e Milano. Partita da urlo in più di un frangente con Trento che dimostra di avere qualcosa in più in termini di continuità di rendimento, di concentrazione, ma la Lube non esce a testa bassa da Trento: la squadra di Medei come era accaduto a Perugia in Coppa Italia è molto vicina alle big e sa di avere ancora margini di miglioramento che potrebbero portarla a sovvertire le gerarchie prima della fine della stagione, con due attaccanti come Nikolov e Bottolo che anche oggi hanno saputo mettere a più riprese in grande difficoltà la capolista, brava grazie a Michieletto, al muro e ad alcuni lampi di Ramon, a respingere l’assalto dei marchigiani Pronti, via ed è subito grande equilibrio come da programma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trento in festa: l’Itas piega Civitanova nell’anticipo della 14ma di Superlega e guarda tutti dall’alto!

