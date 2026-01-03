Trento concorso per 210 docenti di sostegno | domande entro il 5 gennaio

È aperto il concorso per 210 posti di insegnante di sostegno nelle scuole statali di Trento. La selezione riguarda assunzioni a tempo indeterminato e le domande devono essere presentate entro il 5 gennaio. Si tratta di un’opportunità per docenti qualificati che desiderano inserirsi nel sistema scolastico della provincia autonoma di Trento.

Nella provincia autonoma di Trento è stato bandito un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno nelle scuole statali. I posti disponibili sono 210, distribuiti tra i diversi gradi scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti di sostegno 2025 nella provincia di Trento: 210 assunzioni a tempo indeterminato. Domande entro il 5 gennaio 2026; Scadenze gennaio 2026. Iscrizioni, concorso dirigenti tecnici, aggiornamento GaE, esame di Maturità II grado.

Concorso ordinario personale docente di sostegno 2025 – Provincia Autonoma di Trento

qualcuno ha fatto domanda a TRENTO concorso a TRENTO, come vi preparate domanda scade il 5 - facebook.com facebook