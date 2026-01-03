Trentino seggiovia bloccata | evacuate 160 persone

Un incidente sulla seggiovia in Trentino ha causato il blocco dell'impianto, con circa 160 persone evacuate in sicurezza. Il personale degli impianti di risalita ha gestito tempestivamente la situazione, garantendo l'assistenza e l'applicazione delle procedure di emergenza previste. Nessun ferito è stato segnalato, e le operazioni di verifica sono in corso per ripristinare il servizio.

