Trentino 160 sciatori bloccati sulla seggiovia per un guasto all' impianto

A causa di un guasto all'impianto, 160 sciatori sono rimasti bloccati sulla seggiovia a due posti che collega Ces a Malga Valcigolera, nella Ski Area San Martino di Castrozza, in Trentino. L'intervento delle squadre di emergenza è in corso per garantire la sicurezza e il recupero dei passeggeri. La situazione è sotto controllo, e si attendono aggiornamenti sulle operazioni di gestione dell’incidente.

Sono 160 le persone rimaste bloccate sulla seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera nella Ski Area San Martino di Castrozza in Trentino. L'incidente è stato causato da un guasto tecnico. Sul posto si sono portati gli operatori delle Stazioni di San Martino di Castrozza, di Primiero e di Caoria del Soccorso Alpino, ma anche l'elicottero ei vigili del fuoco di San Martino di Castrozza. Il personale dell'impianto è riuscito a far girare la seggiovia in modalità emergenza permettendo di evacuare gli sciatori dalla stazione di partenza e arrivo.

