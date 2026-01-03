Trent’anni di risate fra teatro e tv I segreti della rivoluzione di Zelig

Trent’anni di attività tra teatro e televisione, con Zelig che ha rivoluzionato il panorama della comicità italiana. Con oltre 150 puntate in prima serata, 120 in seconda e più di 500 ore di registrazioni, il programma ha rappresentato una piattaforma importante per oltre 200 comici. Questa introduzione analizza i principali momenti e i segreti che hanno contribuito al successo duraturo di Zelig nel tempo.

Sono state 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Il comic show (targato rigorosamente Milano) più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, festeggia i suoi primi trent'anni con l'evento speciale " Zelig 30 ". Quattro puntate, da lunedì 12 gennaio, in prima serata su Canale 5, con al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e sul palco le superstar della comicità italiana. "Lo Zelig si è imposto come il più credibile luogo d'incontro e di scambio della comicità del Paese, in tutte le sue forme artistiche e geografiche – ricordano gli ideatori dello show –.

