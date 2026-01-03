Trenord in Lombardia 2.400 corse al giorno per Milano Cortina | cosa cambia per i Giochi Olimpici

Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, Trenord ha aggiornato il proprio servizio ferroviario in Lombardia. Con oltre 2.400 corse al giorno, il servizio si adegua alle esigenze dell’evento, garantendo collegamenti più frequenti e capillari. Questa modifica, entrata in vigore con l’orario invernale del 14 dicembre 2024, mira a facilitare gli spostamenti di cittadini e visitatori durante le Olimpiadi.

Milano, 3 gennaio 2025 – Anche il servizio ferroviario lombardo si prepara per Milano Cortina 2026 (i Giochi iniziano il 6 febbraio 2026) e con l'orario invernale, in vigore dallo scorso 14 dicembre, potenzia l'offerta di Trenord, che raggiunge le 2.400 corse giornaliere. Del resto manca sempre meno all'appuntamento con Milano-Cortina 2026: un anno che difficilmente potrà essere dimenticato da chi abita in Lombardia e in particolare a Milano, visto che il capoluogo lombardo ospiterà per la prima volta nella sua storia le Olimpiadi invernali, in tandem con la città veneta di Cortina d'Ampezzo, in nome dell'alleanza tra Lombardia e Veneto.

