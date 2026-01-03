Treno riparte da Monza con un bimbo di 9 anni a bordo mentre la sua famiglia è bloccata sulla banchina

Un treno ha lasciato la stazione di Monza diretto a Como con a bordo un bambino di 9 anni, mentre la sua famiglia rimaneva ancora sulla banchina. La situazione ha generato attenzione, ma non sono stati segnalati incidenti. La compagnia ferroviaria sta monitorando l’accaduto e fornirà ulteriori aggiornamenti.

Monza, bimbo di 9 anni resta solo sul treno: momenti di angoscia, poi il lieto fine - Polizia locale e operatori Trenord fermano il convoglio alla stazione successiva, a Seregno ... msn.com

Monza, bambino di 9 anni resta bloccato sul treno per Como che parte dalla stazione: recuperato dai vigili e riconsegnato alla madre - La madre stava per salire a bordo con i fratellini quando le porte si sono chiuse all'improvviso. milano.corriere.it

