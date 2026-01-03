Tre controlli dieci anni una tragedia | la difesa dei proprietari del locale che divide Crans-Montana

A Crans-Montana, una serata apparentemente tranquilla si è trasformata in una tragedia, coinvolgendo una coppia nota e stimata. Dopo dieci anni di gestione e tre controlli, l’incidente ha acceso un acceso dibattito sulla difesa dei proprietari del locale. Questa vicenda, nata da una notte di musica e convivialità, evidenzia le sfide legali e personali che si sono protratte nel tempo, lasciando un segno indelebile nella comunità.

Una notte che doveva essere solo musica, brindisi e sorrisi si è trasformata in un incubo che oggi pesa sulle spalle di una coppia conosciuta e stimata. In mezzo a lutti, domande e silenzi, i loro nomi sono finiti al centro di un vortice mediatico e umano da cui, per ora, è impossibile uscire. Al centro di questa storia ci sono Jacques Moretti e Jessica Maric, i coniugi che da anni guidavano il Constellation, il bar-discoteca diventato un riferimento della movida di Crans-Montana. Dopo il rogo della notte di Capodanno, mentre la comunità piange le vittime e gli inquirenti ricostruiscono ogni istante, loro si ritrovano in una posizione delicatissima, sospesi tra il dolore personale e lo sguardo severo dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, il gestore del locale: «Tre controlli in 10 anni, tutto a norma» Leggi anche: Crans-Montana, i proprietari: "3 controlli in 10 anni, tutto regolare" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, il gestore del locale: «Tre controlli in 10 anni, tutto a norma»; Strage Crans-Montana, titolare del locale: Tre controlli in dieci anni e tutto in regola; Congedi parentali estesi fino ai 14 anni, ma con più controlli: cosa cambia per i genitori nel 2026; Crans Montana, il proprietario: «A Le Constellation 3 controlli in 10 anni, tutto a norma». Cosa rischiano Jacques e Jessica Moretti. Crans-Montana, il gestore del locale: «Tre controlli in 10 anni, tutto a norma» - Sono stati interrogati Jacques e Jessica Moretti, che gestiscono altri due locali oltre a Le Constellation dove nella notte di Capodanno c'è stato il disastroso incendio che ha causato la morte di 40 ... vanityfair.it

Jacques e Jessica Moretti, la difesa dei proprietari del Constellation (lei figlia d’un pompiere): «Tutto secondo le regole, tre controlli in 10 anni» - Lui era in altro ristorante: stava progettando un festival di canzoni corse ... msn.com

Strage in Svizzera, i proprietari di Le Constellation: «Locale ispezionato tre volte in dieci anni, era tutto a norma» - Le Constellation, il locale teatro della tragedia di Capodanno in Svizzera, era stato controllato «tre volte in dieci anni» e «tutto ... msn.com

Milano, sospesa per dieci giorni la licenza del bar “Il Miliardario” in zona Corvetto Provvedimento della Questura dopo i controlli degli agenti: nel locale identificati avventori con precedenti e una cliente trovata in possesso di sostanze stupefacenti #sicurezz - facebook.com facebook

Controlli durante la vendemmia nell’albese: 12 multe, diversi lavoratori assunti senza tutele x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.