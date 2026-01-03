La vicenda del rogo al Constellation, avvenuto a Crans-Montana durante la notte di Capodanno, coinvolge Jacques Moretti e Jessica Maric. Dopo dieci anni e tre controlli, la loro difesa si concentra sulla responsabilità del locale, suscitando un acceso dibattito. Jessica Maric, figlia di un pompiere, rappresenta una delle figure chiave di questa complessa vicenda giudiziaria, che continua a dividere l’opinione pubblica.

La vicenda del rogo del Constellation, avvenuta nella drammatica notte di Capodanno a Crans-Montana, mette oggi al centro dell’attenzione le figure di Jacques Moretti e Jessica Maric. I due coniugi, proprietari del celebre bar-discoteca, si trovano a dover rispondere alle prime ricostruzioni degli inquirenti in un clima di estrema tensione. Nonostante al momento non risultino formalmente indagati, la loro posizione appare delicata a causa della gravità dell’evento. Attraverso le prime dichiarazioni rilasciate ai media, Jacques Moretti ha voluto sottolineare con forza la regolarità della gestione, affermando che la struttura è stata sottoposta a tre rigorosi controlli nell’arco di dieci anni e che ogni normativa di sicurezza è stata sempre rispettata meticolosamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tre controlli, dieci anni, una tragedia: la difesa dei proprietari del locale che divide Crans-Montana (lei figlia di un pompiere)

Leggi anche: Tre controlli, dieci anni, una tragedia: la difesa dei proprietari del locale che divide Crans-Montana

Leggi anche: Jacques e Jessica Moretti, la difesa dei proprietari del Constellation (lei figlia d’un pompiere): «Tutto secondo le regole, 3 controlli in 10 anni»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Crans-Montana, il gestore del locale: «Tre controlli in 10 anni, tutto a norma»; Strage Crans-Montana, titolare del locale: Tre controlli in dieci anni e tutto in regola; Jacques e Jessica Moretti, la difesa dei proprietari del Constellation (lei figlia d'un pompiere): «Tutto secondo le regole, tre controlli in 10 anni»; Congedi parentali estesi fino ai 14 anni, ma con più controlli: cosa cambia per i genitori nel 2026.

Crans-Montana, il gestore del locale: «Tre controlli in 10 anni, tutto a norma» - Sono stati interrogati Jacques e Jessica Moretti, che gestiscono altri due locali oltre a Le Constellation dove nella notte di Capodanno c'è stato il disastroso incendio che ha causato la morte di 40 ... vanityfair.it