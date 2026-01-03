Trattative Calciomercato sessione invernale Strategie azzurre in entrata e uscita

Con l’ingresso del nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, l’Empoli si prepara alla sessione invernale di calciomercato. La società sta definendo le strategie per le operazioni di entrata e uscita, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare la posizione in classifica. Le prossime settimane saranno decisive per le decisioni che influenzeranno il percorso della squadra nel prosieguo della stagione.

Con l'arrivo del nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, in casa Empoli iniziano a delinearsi anche le prime strategie in vista della sessione invernale di calciomercato. Non solo possibili innesti per rinforzare l'organico, ma anche alcune situazioni in uscita da valutare attentamente, nell'ottica di trovare soluzioni utili sia al club che ai singoli giocatori. A centrocampo uno dei profili sotto osservazione è quello di Luca Belardinelli. Il classe 2001, cresciuto nel settore giovanile azzurro, ha finora trovato poco spazio e potrebbe valutare un'esperienza altrove per accumulare minuti e continuità.

