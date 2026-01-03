trasporti la petizione corre forte

La petizione sulla mobilità in Valtiberina sta crescendo rapidamente, mantenendo un ritmo costante anche verso la fine dell’anno. Con l’obiettivo di migliorare i trasporti locali, la raccolta di firme continua con determinazione, preparando il terreno per un 2026 più efficiente e sostenibile. Un impegno condiviso che riflette l’importanza di valorizzare e sviluppare il sistema di trasporti nella nostra regione.

Corre a fine d’anno e correrà ancora più forte col 2026 la nostra petizione sulla mobilità in Valtiberina. Oltre 150 firme in pochi giorni. E non mancano le sottoscrizioni autorevoli, di personalità che conoscono e amano la nostra terra come Antonio Padellaro (scrittore e fondatore de "Il Fatto Quotidiano") insieme a cinque tra associazioni e fondazioni. Anche la Chiesa locale col parroco di Pieve Santo Stefano e con un sacerdote di Caprese Michelangelo hanno sposato la nostra causa. Perchè è una causa per il "bene comune", dichiara Stefano Mencherini (nella foto), fondatore dell’associazione " Il Corsaro " che ha lanciato la sottoscrizione per il ripristino della corsa in autobus Pieve Santo Stefano-Firenze andata e ritorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

