Trasferimento operazione emergenziale Non c’è visione
Il trasferimento del mercato del lunedì all’area dell’Acquedotto Monumentale, a causa dei cantieri in piazza Travaglio, è stato presentato dall’amministrazione come un’operazione di rigenerazione urbana. Tuttavia, questa decisione appare più come una soluzione emergenziale che come una strategia pianificata, sollevando dubbi sulla coerenza e sulla visione a lungo termine di tale intervento.
Il trasferimento del mercato del lunedì all’area dell’ Acquedotto Monumentale, a seguito dei cantieri in piazza Travaglio, viene spacciato dall’amministrazione come ‘ rigenerazione urbana ’. I fatti, però, mostrano un’operazione emergenziale e priva di visione organica. Le associazioni degli operatori segnalano che lo spazio non è sufficiente ad ospitare l’intero mercato senza comrpometterne la funzionalità. Esistono rischi per la sicurezza pedonale e veicolare nelle vie limitrofe, già congestionate, e la mancanza di parcheggi aggraverebbe traffico e frustrazione per residenti e visitatori. Chiedere di usare l’ ex Mof dimostra la scarsa comprensioe dell’effettiva criticità del traffico cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
