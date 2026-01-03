Il trasferimento del mercato del lunedì all’area dell’Acquedotto Monumentale, a causa dei cantieri in piazza Travaglio, è stato presentato dall’amministrazione come un’operazione di rigenerazione urbana. Tuttavia, questa decisione appare più come una soluzione emergenziale che come una strategia pianificata, sollevando dubbi sulla coerenza e sulla visione a lungo termine di tale intervento.

Il trasferimento del mercato del lunedì all’area dell’ Acquedotto Monumentale, a seguito dei cantieri in piazza Travaglio, viene spacciato dall’amministrazione come ‘ rigenerazione urbana ’. I fatti, però, mostrano un’operazione emergenziale e priva di visione organica. Le associazioni degli operatori segnalano che lo spazio non è sufficiente ad ospitare l’intero mercato senza comrpometterne la funzionalità. Esistono rischi per la sicurezza pedonale e veicolare nelle vie limitrofe, già congestionate, e la mancanza di parcheggi aggraverebbe traffico e frustrazione per residenti e visitatori. Chiedere di usare l’ ex Mof dimostra la scarsa comprensioe dell’effettiva criticità del traffico cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Trasferimento, operazione emergenziale Non c’è visione"

Leggi anche: Palestra Inter, in discesa le quotazioni per un suo trasferimento in nerazzurro: tutti gli ostacoli per l’operazione

Leggi anche: Migliora la qualità dell’aria, nessuna misura emergenziale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Strage di Crans-Montana, in corso il trasferimento di altri giovani italiani feriti all’Ospedale Niguarda - facebook.com facebook