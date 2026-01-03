Transennata un' area davanti alla cattedrale di San Cetteo per la caduta di alcuni calcinacci
Per motivi di sicurezza, è stata transennata un'area davanti alla cattedrale di San Cetteo a causa della caduta di alcuni calcinacci dalla facciata. L'intervento è stato necessario per prevenire eventuali incidenti e garantire l'incolumità dei visitatori e dei cittadini. La zona resterà chiusa temporaneamente fino a completare i lavori di messa in sicurezza e verifica strutturale.
A causa della caduta di alcuni calcinacci dalla facciata della cattedrale di San Cetteo, un'area vicina all'ingresso è stata transennata in via precauzionale nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
