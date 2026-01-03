Trame segrete d’Oriente | il kimono maschile tra identità storia e stile
Palazzo Mocenigo presenta una mostra dedicata al kimono maschile, esplorando la sua storia e il suo ruolo nelle culture tessili dell’Oriente. Attraverso pezzi storici e interpretazioni contemporanee, l’esposizione approfondisce l’evoluzione di questo simbolo di identità e stile. Un’occasione per conoscere le trame segrete di un tessuto ricco di significati, che unisce tradizione e modernità in un percorso culturale e artistico.
Palazzo Mocenigo ha inaugurato a dicembre una mostra dedicata alle culture tessili dell’Oriente, Il Kimono Maschile: Trame di vita, racconti di stile. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 4 aprile 2026. Curata da Silvia Vesco e Lydia Manavello, in collaborazione con il Museo d’Arte Orientale di Venezia e con il patrocinio dell’ Università Ca’Foscari Venezia – Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, la rassegna celebra il Giappone illustrando le molteplici forme dell’abito come registro identitario, memoriale e punto d’incontro di connessioni tra luoghi, epoche e civiltà. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
