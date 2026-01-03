Trame segrete d’Oriente | il kimono maschile tra identità storia e stile

Palazzo Mocenigo presenta una mostra dedicata al kimono maschile, esplorando la sua storia e il suo ruolo nelle culture tessili dell’Oriente. Attraverso pezzi storici e interpretazioni contemporanee, l’esposizione approfondisce l’evoluzione di questo simbolo di identità e stile. Un’occasione per conoscere le trame segrete di un tessuto ricco di significati, che unisce tradizione e modernità in un percorso culturale e artistico.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.