Tragedia di inizio anno a Carini due uomini trovati morti in casa

All’inizio dell’anno, a Carini, due uomini di 68 anni, Giuseppe Manicioto e Vincenzo Lo Presti, sono stati trovati senza vita in un’abitazione di via Gargagliano. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Due uomini, due amici di 68 anni, Giuseppe Manicioto e Vincenzo Lo Presti, sono stati trovati morti ieri sera in un'abitazione di via Gargagliano, a Carini. Secondo quanto riporta l'Adnkronos, uno dei due è stato trovato disteso in soggiorno e l'altro sul letto. Sono stati i parenti a chiedere.

