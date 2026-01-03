Tragedia di Capodanno in Svizzera il punto sulle indagini | i nodi da sciogliere dalle uscite al sistema di sicurezza La mobilitazione e la solidarietà dell’Italia

A pochi giorni dal tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, le autorità avviano le indagini per chiarire le cause e le eventuali responsabilità, concentrandosi sul sistema di sicurezza. L'evento ha suscitato forte mobilitazione e solidarietà in Italia, mentre si cercano risposte su un incidente che ha segnato profondamente molte famiglie e comunità.

Tra dolore e choc, rabbia e sconcerto, si indaga sul devastante incendio che ha spezzato le vite di tanti ragazzi a Crans-Montana, in Svizzera. Si dovrà fare luce su cause e responsabilità dell'inferno di fuoco che la notte di Capodanno ha provocato una strage all'interno del locale Le Constellation: il bilancio al momento è di 40 morti e 119 feriti, di cui 80 in gravi condizioni. Ancora nessuna novità sui nostri sei ragazzi considerati dispersi. «13 i cittadini italiani feriti, per i quali si stanno organizzando i trasferimenti, al fine di assicurare le più adeguate cure. Risultano, al momento, sei dispersi.

