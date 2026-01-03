Tragedia Crans-Montana | uno ustionato l' altro disperso Il dramma dei due amici romani
Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, due amici romani sono rimasti coinvolti in una tragedia presso il locale Le Costellation. Uno è rimasto ustionato, l'altro disperso. La vicenda evidenzia la gravità dell’incidente e le difficoltà di soccorso in una situazione improvvisa e complessa, lasciando un forte impatto sulla comunità e sui familiari delle vittime.
Due ragazzi, due amici che si sono trovati nell’inferno che la notte di Capodanno ha investito il locale Le Costellation a Crans-Montana, in Svizzera. Uno Manfredi Marcucci, è all’ospedale Niguarda di Milano, con il corpo coperto da ustioni per il 40 per cento del corpo. L’altro è Riccardo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
