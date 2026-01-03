Il traffico a Roma il 3 gennaio 2026 alle 19:30 presenta un flusso moderato, con numerosi turisti in città per il ponte dell'Epifania. Fino al 6 gennaio sono attive linee di trasporto gratuite e speciali per facilitare gli spostamenti verso il centro, mentre le ZTL sono in vigore con orari estesi. Lavori notturni interessano via Flaminia e via Aurelia, influenzando la viabilità. Per dettagli aggiornati, consultare il sito ufficiale di

Luceverde Roma ben trovati numerosi turisti presenti in città per trascorrere il ponte dell'epifania ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete e ordinare di bus e tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuita e free 1 Free 2 e la linea elettrica 100 le prime due rispettivamente da Termini da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attivo tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 mentre la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 le ZTL del centro e del Tridente restorative ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente vige un estensione della fascia oraria e non si può accedere dalle 6:30 alle 20 anche questa notte lavori interessano la via Flaminia transito a senso unico alternato dalle 21 alle 6 del mattino tra Corso di Francia & via Francesco lavori che andranno avanti di notte fino al 31 gennaio lavori di notte fino al 7 marzo anche su via Aurelia tra le 21 le 6 e transito su carreggiata ridotte senso unico alternato o tre via Paolo Bentivoglio e via Innocenzo XIII ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2026 ore 19:30

Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 19:30

Leggi anche: Traffico Roma del 03-01-2026 ore 07:30

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il traffico; Capodanno diffuso a Cagliari: modifiche a traffico e sosta dal 30 dicembre; Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 gennaio; Proprietari del Constellation: 'Non riusciamo più a dormire né mangiare'.

Traffico Roma del 03-01-2026 ore 11:30 - Luceverde Roma Bentrovati traffico previsto piuttosto intenso Anche per l'affluenza di turisti presenti in città per trascorrervi il ponte ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 03-01-2026 ore 17:30 - luce verde Lazio Bentrovati trafficata la carreggiata Nord dell'autosole code a tratti tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud in direzione di ... romadailynews.it

Roma, traffico in tilt: Vaticano blindato per Re Carlo e Camilla, all'Eur strade chiuse - Dopo la tempesta perfetta che ha bloccato a lungo automobilsti e pendolari, un piccolo barlume di sole. ilmessaggero.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Colosseo nel traffico (Roma). Nikon D810 24 70 - facebook.com facebook