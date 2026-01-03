The Strikeballs, band nata nel 2004 e rifondata nel 2008, è composta da giovani musicisti della zona del Rubicone. Con un background musicale diversificato, il gruppo si distingue per un sound che unisce influenze di surf e rockabilly. La loro proposta si inserisce nel panorama musicale locale, offrendo un’interpretazione autentica di generi classici attraverso un approccio originale e maturo.

Si chiama The Strikeballs, il gruppo nato nel 2004 e rifondato all’inizio del 2008 con giovani musicisti della zona del Rubicone, tutti provenienti da altre esperienze musicali, sempre con band e gruppi. Sono: Pier Paolo Pacioni 38 anni di Gatteo (contrabbasso e cori), Soren Ghirardi 38 di Savignano sul Rubicone (chitarra e cori), Donatello Angelini 45 di Pietracuta (batteria e cori) e Lucia Solferino 35 di San Mauro Pascoli (violino e voce) portavoce del gruppo. Grande successo hanno avuto al Mamy’s pub di Cesenatico in una serata proseguita dal dj Ursus. Che tipo di musica che proponete? "Swing, rockabilly, surf, rock’n’roll e country. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tra surf e rockabilly c’è ‘Romagna mia’"

Leggi anche: Un memoriale a cielo aperto. Viaggio in Israele, tra preghiere, tavole da surf e una convinzione: “Noi attaccati”

Leggi anche: Il rockabilly sanguigno dei Basement Boppers al Bar Maurizio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

"Tra surf e rockabilly c’è ‘Romagna mia’" - Tornano ’The Strikeballs’, la band formata da musicisti dell’area del Rubicone: "Non dimentichiamo le nostre radici". ilrestodelcarlino.it