Tournée 4 Trampolini poker austriaco in qualificazione a Innsbruck Avanzano Bresadola e Insam

Nelle qualificazioni di Innsbruck, parte della 74ª Tournée dei Quattro Trampolini, si sono distinti Bresadola e Insam, che hanno conquistato l'accesso alla fase successiva. La competizione, valida per il poker austriaco, ha visto protagonisti atleti di rilievo, confermando l'interesse e la qualità dell'evento in questa tappa.

Dominio austriaco nelle qualificazioni di Innsbruck, valevoli per la terza tappa della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini. Sul Bergiselschanze quattro padroni di casa hanno occupato le prime quattro posizioni del turno preliminare, sfruttando il passaggio a vuoto del dominatore Domen Prevc e lanciando un segnale importante verso la gara di domani. La seconda metà della Vierschanzentournee (dopo le competizioni tedesche a Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen) si è aperta con l'ottima prestazione di Jan Hoerl, autore del miglior punteggio raggiungendo il punto HS fissato a 128 metri con un vantaggio di 9 decimi su Stefan Kraft, 3.

