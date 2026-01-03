Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2026 | gli accoppiamenti del KO system

La Tournée 4 Trampolini di Innsbruck 2026 si avvicina, con gli accoppiamenti del sistema a eliminazione diretta che si delineano. Il progetto Grande Slam si presenta complesso, soprattutto per Domen Prevc, già vincitore di due tappe in Germania e leader della 74ma edizione. L’evento promette sfide interessanti e spettacolo, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati di salto con gli sci.

Il progetto Grande Slam si preannuncia forse più complicato del previsto per Domen Prevc, vincitore delle due tappe tedesche e leader incontrastato della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini. Lo sloveno, penalizzato da condizioni meteo sfavorevoli, non è andato oltre un modesto 30° posto nella qualificazione odierna a Innsbruck e salterà quindi con largo anticipo domani nella prima serie rispetto agli altri favoriti per il successo sul Bergiselschanze. Il turno preliminare ha visto un dominio assoluto dell’Austria padrona di casa, che ha occupato le prime quattro posizioni della classifica (e cinque delle prime sette) sull’impianto tirolese con Jan Hoerl davanti a Stefan Kraft, Stephan Embacher e Daniel Tschofenig. 🔗 Leggi su Oasport.it

