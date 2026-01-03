Benvenuti alla diretta della quinta tappa del Tour de Ski 2025/2026, la sprint in tecnica classica in Val di Fiemme. Seguiremo in tempo reale le gare e gli aggiornamenti sui principali protagonisti, tra cui Pellegrino, Klaebo e Diggins, in un evento importante della Coppa del Mondo di sci di fondo. Restate con noi per tutte le novità e i risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima tappa del Tour de Ski 20252026, la sprint a tecnica classica in tecnica classica, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in programma in Val di Fiemme. Dopo la giornata verità dell’inseguimento di Dobbiaco, il Tour de Ski 2025-2026 entra nella sua fase decisiva con il trasferimento in Val di Fiemme, teatro della quinta e penultima tappa. Oggi, sul tracciato di Lago di Tesero, il programma propone la sprint a tecnica classica, una prova che cambia radicalmente registro rispetto alla 20 km di due giorni fa e che, storicamente, ha spesso inciso in modo determinante sugli equilibri del Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: Pellegrino, assalto al podio! Klaebo e Diggins per il sigillo

