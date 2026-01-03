Tour de Ski oggi Val di Fiemme 2026 | orari sprint tc tv startlist streaming

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo torna oggi in Val di Fiemme, con la fase di sprint in tecnica classica. L’evento, parte della Coppa del Mondo, prevede le qualificazioni alle 12. Qui trovate orari, startlist, informazioni su tv e streaming per seguire la competizione.

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, riprenderà oggi, sabato 3 gennaio, in Val di Fiemme, dove si disputerà la sprint in tecnica classica, con le qualificazioni previste alle ore 12.15 e le finali in programma dalle 14.45. Saranno 13 gli azzurri al via: tra gli uomini Davide Graz, Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Mocellini, Giacomo Gabrielli, Simone Daprà e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol, Anna Comarella e Martina Di Centa. La sprint tc della Val di Fiemme del Tour de Ski 2026 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport 2 HD, discovery+ e DAZN per qualificazioni e finali, e Rai Play solo per le finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

