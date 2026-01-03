Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo torna oggi in diretta dalla Val di Fiemme, con la fase di sprint in tecnica classica. La gara, valida per la Coppa del Mondo, si svolgerà sabato 3 gennaio, con le qualificazioni programmate alle ore 12. Di seguito, orari, startlist e opzioni di streaming per seguire l’evento in modo semplice e preciso.

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, riprenderà oggi, sabato 3 gennaio, in Val di Fiemme, dove si disputerà la sprint in tecnica classica, con le qualificazioni previste alle ore 12.15 e le finali in programma dalle 14.45. LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI DI SCI DI FONDO ALLE 12.15 E 14.45 Saranno 13 gli azzurri al via: tra gli uomini Davide Graz, Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Mocellini, Giacomo Gabrielli, Simone Daprà e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol, Anna Comarella e Martina Di Centa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de Ski oggi in tv, Val di Fiemme 2026: orari sprint tc, startlist, streaming

