Nella prima fase delle qualificazioni della sprint in tecnica classica del Tour de Ski 2026 a Val di Fiemme, Simone Mocellini si è piazzato secondo, superato solo da Klaebo. Tra gli italiani, avanzano anche Pellegrino e gli altri atleti ancora in gara. La tappa, penultima del circuito di Coppa del Mondo, si prepara a proseguire con le finali, in vista delle imminenti Olimpiadi invernali.

La quinta e penultima tappa del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si apre con le qualificazioni della sprint in tecnica classica in Val di Fiemme, che vede avanzare alle fasi finali quattro azzurri dei sei ancora in gara sul tracciato che ospiterà la prova olimpica tra poco più di un mese nel medesimo format. Sugli 1.6 km della pista di Tesero il miglior crono assoluto è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che si impone in 3’17?64, ma alle sue spalle si piazza l’azzurro Simone Mocellini, secondo a 2?04, mentre il transalpino Jules Chappaz si classifica terzo a 2?28. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de Ski 2026, Simone Mocellini battuto solo da Klaebo nelle qualificazioni della sprint tc della Val di Fiemme. Avanza Pellegrino

LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: Mocellini fa sognare! Pellegrino c’è, quattro azzurre qualificate. Finali dalle 14.45 - 13: Questi gli altri qualificati: Stoelben, Schoonmaker, Schumacher, Evensen, Anger, Graz, Naeff, Chanavat, ... oasport.it

Tour de Ski: De Martin Pinter in top-10 in qualificazione nella sprint della Val di Fiemme. Comanda Joensuu, quattro azzurre avanti - Va a Jasmi Joensuu la qualificazione della penultima gara del Tour de Ski 2026, la sprint a tecnica classica della Val di Fiemme. oasport.it

Pellegrino al Tour de Ski respira già aria di Giochi - "C’è stato un momento di emozione entrando nello Stadio a Lago di Tesero e nell’affrontare il primo giro, perché pensare che tra un mese qui ci giocheremo le medaglie olimpiche fa davvero effetto. tuttosport.com