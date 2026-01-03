Tour de Ski 2026 Klaebo domina la sprint tc della Val di Fiemme Pellegrino in top ten

Il Tour de Ski 2026 si è aperto con la sprint in tecnica classica a Lago di Tesero, in Val di Fiemme. La gara, quinta tappa della competizione e valida per la Coppa del Mondo, si è svolta su un tracciato impegnativo che rappresenta anche la sede della prova olimpica di sci di fondo. Johannes Klaebo si è imposto, mentre Federico Pellegrino ha concluso tra i primi dieci.

La sprint in tecnica classica in Val di Fiemme, quinta e penultima tappa del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, disputata sul duro tracciato di Lago di Tesero che ospiterà la prova olimpica tra poco più di un mese nel medesimo format, premia il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, mentre chiude in top ten Federico Pellegrino. La finale premia il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che domina in 3’21?28, staccando tutti gli avversari in salita e vivendo poi il rettilineo conclusivo come una passerella trionfale. Alle sue spalle il transalpino Jules Chappaz si classifica secondo a 3?11, bruciando lo svedese Anton Grahn, terzo a 3?14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de Ski 2026, Klaebo domina la sprint tc della Val di Fiemme. Pellegrino in top ten Leggi anche: Tour de Ski 2026, Simone Mocellini battuto solo da Klaebo nelle qualificazioni della sprint tc della Val di Fiemme. Avanza Pellegrino Leggi anche: Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: Pellegrino, assalto al podio! Klaebo e Diggins per il sigillo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. 20° Tour de Ski - Coppa del Mondo; Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Calendario Tour de Ski 2026: orari tappe, programma, tv, streaming. Percorso interamente in Italia!; Ganz ottima 11/a nella mass start TL a serie di Dobbiaco. Diggins vince e allunga nella generale del Tour de Ski. LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: Poker azzurro in semifinale! Pellegrino c’è - 07: Due azzurri nella seconda semifinale, Pellegrino e Mocellini. oasport.it Tour de Ski 2026, Simone Mocellini battuto solo da Klaebo nelle qualificazioni della sprint tc della Val di Fiemme. Avanza Pellegrino - La quinta e penultima tappa del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si apre con le qualificazioni della sprint ... oasport.it

Il Tour de Ski arriva in Val di Fiemme - Il Tour de Ski torna in Val di Fiemme per la due giorni finale: oggi tocca alla Sprint in tecnica classica a Lago di Tesero; domani – domenica 4 gennaio – il Tour si chiude con l’iconica Final Climb ... unsertirol24.com

Federico Pellegrino chiude quarto nell’inseguimento di Dobbiaco al Tour de Ski, battuto al fotofinish da Edvin Anger, e sale al sesto posto della classifica generale a un minuto da Klaebo. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.