Analisi della partita Tottenham-Sunderland, domenica 4 gennaio 2026 alle ore 16:00. Si confrontano due squadre che hanno concluso il periodo natalizio con due pareggi a reti inviolate, con il Sunderland leggermente avanti in classifica di tre punti. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per questa sfida valida per il campionato.

Due pareggi per 0-0 a Capodanno sia per il Tottenham che per il Sunderland, che si presentano a questa sfida separati da tre punti in classifica a favore degli ospiti. In particolare gli Spurs hanno diviso la posta sul campo del Brentford, mentre i Black Cats hanno bloccato il Man City allo Stadium of Light . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tottenham-Sunderland (domenica 04 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Calcio estero: scossa in Premier, via Maresca mentre l'Arsenal prova la fuga. In Liga e Ligue 1 è il weekend dei Derby; Calciomercato Fiorentina, si apre l’era Paratici: Solomon è solo il primo colpo, tutti i nomi; Al Tottenham il derby di Londra, parti tra Sunderland e Leeds; Premier, Calvert-Lewin riacciuffa il Sunderland 1-1: colpaccio del Leeds. Manca il Tottenham.

Crystal Palace 1-1 Fulham Liverpool 0-0 Leeds Brentford 0-0 Tottenham Sunderland 0-0 Man City ! - facebook.com facebook

#Premier, doppio 0-0 nelle gare della sera. Senza gol Sunderland-Manchester City e Brentford-Tottenham x.com