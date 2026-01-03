Torna l’Occidente e anche i suoi nemici

Torna l’attenzione sull’Occidente e sui suoi antagonisti. In passato, l’acronimo MAGA, presente su molte magliette e cappellini di Donald Trump e sostenitori, ha rappresentato un simbolo di rinnovata ambizione e identità. Questa espressione riflette un desiderio di recuperare valori e ruolo nel contesto globale, suscitando discussioni e interpretazioni diverse. Un fenomeno che continua a influenzare il panorama politico e sociale internazionale.

Più Maga di così. In molti ironizzavano sull'acronimo stampato su magliette e cappellini di Donald Trump e sodali: Make America Great Again. E, invece, il presidente faceva sul serio. L'attacco al Venezuela e la conseguente cattura di Nicolas Maduro sono, con ogni evidenza, un punto nel piano di Trump contro quello che una volta veniva definito l'asse del male. Vedi le insurrezioni che stanno scuotendo l'Iran. Ma, soprattutto, è il ritorno dell'attivismo degli Stati Uniti - e dunque dell'Occidente - sul grande scenario mondiale, dopo i primi colpi al regime islamico e i bombardamenti in Nigeria.

